Titula CECyTE de Valle Nacional a 23 alumnos, tras haber concluido con sus estudios

-Recibieron títulos de Técnicos en soporte y mantenimiento de equipos de computo, Técnico en Desarrollo organizacional y Técnico en Programación

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Cumpliendo con las normas que exige la Secretaría de Educación Pública, este martes el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca plantel 09, dio por clausuradas sus actividades dándoles sus respectivos títulos y reconocimiento a 23 ex alumnos que se recibieron como técnicos en Soporte y mantenimiento de equipos de computo, técnicos en Desarrollo organizacional y técnicos en programación.

De esta manera el CECyTE de Valle Nacional a través de su personal docente, cumple con los acuerdos sostenidos con alumnos y padres de familias de esta Institución de realizar las actividades correspondientes de manera virtual, como fueron las clases en líneas y las tareas en el mismo formato, lo que da cumplimiento a la normatividad para que este día pudieran concluir con sus estudios.

Cabe resaltar que esta Institución ha sido uno de los centros educativos que mantuvieron constante comunicación con sus educandos, lo que les dio la oportunidad de no retrasar sus estudios y contar a tiempo con la documentación, para continuar con sus estudios de manera profesional.

