Proceso electoral en Valle Nacional se definirá hasta el jueves, con reconteo de votos

-Pese a la tranquilidad que existe en el municipio, se pide garantizar la seguridad de los asistentes ante el apasionamiento que se vive.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Será hasta este jueves 10 de junio, cuando el IEEPCO municipal vuelva a sesionar en Valle Nacional que se defina al ganador de la pasada contienda electoral, luego de que el candidato del partido Nueva Alianza Elso Pérez Sánchez, denunciara una supuesta serie de irregularidades.

Será alrededor de las 8 de la mañana cuando este instituto inicie con el reconteo de los votos a petición del candidato turquesa que terminó en segundo lugar con margen de diferencia de menos de 150 votos, situación que hasta el momento el IEEPCO no ha emitido de manera oficial los resultados de estas elecciones ocurridas el pasado 6 de junio.

Por su parte el candidato del partido Verde Ecologista de México y virtual ganador de esta contienda Marcelo Santos Meneses, en entrevista a este medio de comunicación, dijo que no ve ningún inconveniente en que se realice este conteo, siempre y cuando se garantice la seguridad de todos los asistentes para evitar actos de confrontación, que se pudiera dar ante el apasionamiento que se vive en este municipio.

De esta manera, el proceso electoral podría concluir en los próximos días una vez que se den los resultados del reconteo, mientras tanto el municipio en general se mantiene a la expectativa del desenlace de este proceso electoral que ha sido una de las más cerradas en las última década, situación que a puesto a Valle Nacional como el único municipio de la cuenca que no se ha confirmado de manera oficial los resultados para elegir al presidente municipal 2022- 2024.

