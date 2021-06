Histórico Triunfo de Morena y Carol en el distrito V

-Obtuvo más de 70 mil votos de ventaja sobre el PRIAN.

Redacción

Luego de conocerse los resultados preliminares de las elecciones realizadas el día de ayer en todo el país, el candidato de Morena a la diputación federal por el V distrito Carol Antonio Altamirano es el virtual ganador en ese distrito con cabecera en Salina Cruz de acuerdo al Programa de Resultados Preliminares 2021 al haberse computado el 99.5% de las actas.

De acuerdo al conteo preliminar, el abanderado de la Coalición Juntos Hacemos Historia obtuvo 104 mil 740 votos que equivalen al 67.25% del total emitido, 71 mil 930 votos más que la candidata de la Coalición Va por México, Sofía castro Ríos quien aparece en un lejano segundo lugar con 32 mil 807 votos que representan el 21.06%.

Con este resultado, Carol Antonio Altamirano se convertiría en el diputado federal morenista más votado y el de mayor porcentaje en el estado de Oaxaca durante las pasadas elecciones; estos resultados lo convierten también en el candidato de Morena que obtuvo la mayor ventaja sobre el PRIAN en Oaxaca, con más del 46% y en uno de diputados federales con más votos obtenidos y con uno de los mayores porcentajes en todo el país.

El morenista, quien actualmente es Diputado Federal, es uno de los políticos más destacados en la entidad. En esta elección, se convierte en el único político en haber ganado seis elecciones consecutivas en Oaxaca, donde ha sido electo Presidente Municipal, Diputado Local en dos ocasiones y tres veces Diputado Federal.

Cabe destacar que Antonio Altamirano nunca ha ocupado un cargo por la vía plurinominal, lo que da cuenta de su gran capital político, resultado de su gran desempeño en cada uno de los cargos que ha obtenido a través del voto ciudadano.

