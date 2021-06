Histórica participación ciudadana en las elecciones Oaxaca 2021: IEEPCO

Oaxaca, Oaxaca.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) cerró con éxito el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Oaxaca 2021, con la certificación de la Notaria Pública número 126, Karla Karina Gómez Jarquín, se cumplió con la captura al cien por ciento de cinco mil 768 actas de la elección de diputaciones y tres mil 629 actas de la elección de concejalías a los Ayuntamientos.

Durante el cierre oficial del PREP, el consejero presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, destacó que “ha sido una jornada histórica, cerca del 60 por ciento de la ciudadanía registrada en la lista nominal emitió puntualmente su voto”, lo que representa una cifra más alta que la presentada a nivel nacional, la cual alcanzó el 52.6 por ciento de participación.

En total, el PREP a través de la captura de las actas, contabilizó un total de votos de un millón 627 mil 667 de la elección de diputaciones locales y un millón 188 mil 321 de la elección de concejalías a los ayuntamientos.

En ese sentido, Meixueiro Nájera señaló puntualmente que el poder de contar con un sistema informático como lo es el PREP resulta de suma importancia para la ciudadanía, quien durante la noche pudo consultar y acceder a los resultados electorales de forma inmediata. Lo anterior, “genera la sinergia que cierra sólidamente en la ciudadanía reforzando el hecho de que las elecciones son una herramienta muy poderosa para elegir a sus representantes populares”, dijo.

El presidente del órgano electoral agradeció y felicitó el trabajo realizado de manera profesional por parte de la empresa; el Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP); la Comisión Temporal del Seguimiento del PREP, presidida por el consejero Alejandro Carrasco Sampedro; la Unidad Técnica Informática de este Instituto bajo la dirección de Gabriela Gómez Esteban, quien también estuvo a cargo de la coordinación de los trabajos realizados; así como del ente auditor. Asimismo, invitó a la ciudadanía a que siga consultando los resultados preliminares del PREP que seguirán disponibles en la página del IEEPCO www.ieepco.org.mx.

Cabe destacar que el PREP Oaxaca ha sobresalido a nivel nacional por ser uno de los más completos por el tipo de información que permite mostrar a la ciudadanía, así como de los más seguros a nivel técnico y organizativo por lo que su puesta en marcha significó un trabajo coordinado entre el personal de la empresa, los Consejos Municipales y Distritales Electorales locales.

Asimismo, Amalia Pulido Gómez, Ernesto Ramón Cavero Pérez, José Carlos Barbosa García integrantes del COTAPREP, agradecieron la oportunidad de contribuir en la implementación de una herramienta tan importante para dar certeza a la ciudadanía de que su voto emitido en las urnas cuenta.

