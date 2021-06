Ex candidatos de San Jacinto Amilpas, impugnarán elección municipal

-Se concentraron con un grupo de habitantes frente al palacio, para manifestar la supuesta intervención del gobierno municipal

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- Varios ex candidatos y ex candidatas a la presidencia municipal de San Jacinto Amilpas, denunciaron que el gobierno municipal emanado de MORENA, intervino en la elección municipal, además señalaron que la candidata de ese instituto político era tesorera en funciones, algo que la ley señala que no puede un funcionario con uso de recursos públicos ser candidato a un cargo de elección popular, a menos que se haya separado de su cargo

Los inconformes mencionaron que Gabriela Díaz, candidata de Morena no se separó del cargo de tesorera municipal para poder participar en la contienda electoral, por su parte el ex candidato a la Presidencia Municipal por el PT Fidel Alejandro Díaz, mostró un documento firmado por la candidata de Morena con fecha de 27 de Mayo, cuando ya se encontraba en campaña.

Para concentrar a las personas frente al palacio municipal, empezaron a tocar las campanas, llegando alrededor de unas ciento cincuenta personas.

El ex candidato del PT mencionó que policías municipales llegaron a su casa de campaña y empezaron a intimidar, incluso dijo tener los videos de las cámaras de seguridad, mismos que dijo presentará en el recurso de impugnación que están elaborando para presentarlo ante la autoridad electoral, asimismo hizo el llamado a los demás ex candidatos y ex candidatas a sumarse a esta denuncia.

Cabe hacer mención que en el lugar había elementos de la policía municipal, quienes se mantuvieron en formación y observando a distancia la manifestación, por su parte los manifestantes estuvieron en un solo bloque y sin increpar a los elementos de la policía municipal, pues señalaban que su manifestación era pacífica y no buscaban una confrontación con la policía.

Luego de varios minutos de tensa calma, los inconformes se retiraron del lugar y se dirigieron hacia la sede del consejo municipal del IEEPCO, para pedir que tome cartas en el asunto, mientras la manifestación estaba, el personal del palacio municipal permaneció en el interior, en ese sentido los inconformes los invitaron a salir, ya que no los estaban reteniendo y que además no les harían daño.

De acuerdo al PREP, la elección fue ganada por la candidata de Morena Gabriela Díaz con mil 292 votos, Alejandro Díaz del PT obtuvo el segundo lugar con mil 169 sufragios, Heriberto Varela del PVEM ocupó el tercer lugar con 979 votos, Gregorio Pedro del PRD en cuarto lugar con 986 votos a su favor.

