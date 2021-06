El PRI está de regreso, ganamos 6 distritos y 4 están en impugnación: Eviel Pérez

-Refirieron que el PRI creció al ganar seis distritos, cuando en el 2018 sólo ganaron uno

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Eviel Pérez Magaña, dijo que a pesar del resultado electoral, el PRI está de regreso, ya que ganaron seis distritos locales y van a impugnar cuatro distritos en dónde la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al uno por ciento y en dónde los votos nulos, son mayores a la diferencia entre los dos candidatos con mayor votación.

En conferencia de prensa en la sede estatal del partido, Pérez Magaña indicó que los distritos que impugnarán son Tlacolula de Matamoros, Huajuapan de León, Miahuatlan de Porfirio Díaz y San Pedro y San Pablo Ayutla, asimismo el dirigente priísta dijo que el resultado es favorable, ya que en el 2018 sólo ganaron un distrito y en esta elección ganaron 6 y 4 se resolverán por medio de las impugnaciones, es decir que la presencia del PRI en la legislatura local se incrementará, aseguró.

Sobre las diputaciones plurinominales, no dio cifras de cuántos podrían ser, pues esto dependerá del resultado que arroje el conteo de los votos que se llevará a cabo en todos los consejos locales y municipales del IEEPCO, señaló que estos resultados colocan al PRI como la segunda fuerza política en el estado, esto de cara al proceso electoral en dónde se elegirá al próximo Gobierno del Estado..

Agregó que seguirán trabajando para volver a ser la primera fuerza política del estado, en ese sentido agradeció el respaldo de la ciudadanía que votó y confió en el proyecto, el cual reiteró que creció en comparación con la elección del 2018, situación que los motiva y les confirma que están en la ruta correcta.

Por su parte el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Guevara, señaló que se cumplió con el objetivo de quitarle la mayoría calificada a Morena y sus aliados en el congreso federal, con lo que no se podrán realizar modificaciones a la constitución o la elección de los integrantes del Consejo General del INE, en ese sentido tanto el Delegado como el dirigente estatal manifestaron su respaldo al líder nacional Alejandro “Alito” Moreno.

