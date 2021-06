Convivo Arts grabará baile Flor de Piña, para presentación en Estados Unidos

-La grabación será el próximo 17 de junio



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Educación, cultura y deportes del Gobierno de Tuxtepec Guillermo Guardado Campa dio a conocer que la Delegación Flor de Piña, realizará una presentación en próximos días, misma que será grabada y presentada en Estados Unidos.



Esta convocatoria es por parte de Convivoart, que es una asociación que tiene grupos culturales en varios puntos de Estados Unidos, y desde el mes de marzo solicitaron al gobierno municipal, la presentación de la Delegación Flor de Piña, y así los oaxaqueños radicados en el país vecino, disfruten de este baile.



La grabación será el próximo 17 de junio y se les darán las facilidades para que puedan hacerse, ya que durante el año pasado, de igual forma Convivoarts en coordinación con la comunidad migrante radicada en California, Estados Unidos, se realizó una Guelaguetza virtual.



Así mismo, en caso de realizar la Guelaguetza virtual en el estado, en días ya grabaron la presentación de la Delegación por parte del Gobierno del Estado, y esta grabación además se utilizará para promocionar el estado.



Pero además agregó el Director que, el gobierno municipal de Zaachila, les pidió una grabación porque realizarán una delegación en este municipio, por lo tanto en próximos días harán lo propio y enviaran el video para esta Guelaguetza virtual.

FOTO: Archivo

