Comerciantes de Tuxtepec “paran” obra de rehabilitación de agua potable en el centro

-Locatarios de la avenida 20 de Noviembre, exigen que primero se termine la obra de una cuadra antes y que los trabajos se realicen de noche.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Locatarios del centro de Tuxtepec se manifestaron para impedir el cierre de la avenida 20 de noviembre entre las calles Aldama y Matamoros, por la obra de rehabilitación de agua potable, pues aún no terminan las obras de la cuadra anterior, lo que ocasionaría más pérdidas económicas.

Este mañana, los comerciantes se organizaron para exigir a los trabajadores de la obra a cargo de la Comisión Estatal de Agua, que detuviera el comienzo de la obra en su cuadra, pues aún no han concluido los que comprenden en la cuadra entre Aldama y Morelos, sobre esa misma avenida.

Los inconformes se pararon frente a las máquinas para evitar que continuaran los trabajos y reclamaron que fueron advertidos de estos trabajos un día antes.

De acuerdo a los residentes de obra esta tardaría al menos 15 días, sin embargo, los tiempos casi siempre se prolongan y eso les causaría mayores pérdidas de las registradas, señalaron los comerciantes.

Con este cierre en el primer cuadro de la ciudad cientos de negocios, vecinos que viven en la zona y ciudadanía en general, son severamente afectados a lo largo del proceso de obra, además de que los trabajos solo se realizan de día.

Por lo que piden que se consideren los trabajos nocturnos para agilizar la obra y pueda llevarse a cabo sin inconvenientes, ya que si no determinan buenas negociaciones, los ciudadanos no dejarán continuar la obra.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario