Beca Jóvenes Construyendo el Futuro: apoyo aumentará a 4,300 pesos a partir del 13 de febrero

Además, se informó que durante el 2021 se incorporarán a medio millón de jóvenes beneficiarios en dos etapas para cumplir la meta de los dos millones de participantes.

Con fuente de Infobae

Luego de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobara el aumento de 15% al Salario Mínimo de todo el país para 2021, todos los pagos que se calculen bajo este ingreso serán modificados, entre ellos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que por órdenes del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, los estímulos percibidos con este apoyo también se verán aumentados.

A partir del próximo 13 de febrero, el beneficio pasará de los 3,748 pesos a 4,310 pesos mensuales. Con esta nueva cantidad, se verán beneficiados todas las personas que integran este programa, tanto quienes ya forman parte de él como aquellos que comiencen a integrarse.

En este sentido, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marath Baruch Bolaños López anunció que a partir del próximo lunes 11 de enero, se iniciará la incorporación de los nuevos beneficiarios del programa.

Por medio de dos etapas, se buscará que para finales de 2021 haya medio millón de nuevos jóvenes vinculados. La primera fase será en los meses de enero, febrero y marzo. Posteriormente existirá una pausa para que se desarrolle el proceso electoral del país. Una vez finalizado, se retomará la incorporación de beneficiarios.

“Sabemos que el 2020 fue un año muy complicado, muy duro, no sólo en nuestro país sino que en el mundo entero por la pandemia que seguimos enfrentando y que ha impactado en la pérdida de empleo, sobre todo en el sector de jóvenes de nuestro país”, dijo la secretaria del trabajo.

¿Cómo participar en el programa?

El interesado deberá ingresar sus datos a la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/registro_aprendiz

Luego se dará un folio y una ficha de pre-registro.

El sistema proporcionará un usuario y contraseña para continuar con el proceso.

El registro a este incentivo laboral se realiza en línea (Foto: STPS)

Al contar con estos datos, se deberá entrar a la Plataforma Digital para revisar los términos y condiciones de este programa y completar su registro siguiendo los siguientes pasos:

Confirmar datos generales.

Subir documentos oficiales como: identificación oficial vigente, fotografía con el Código QR que otorga la plataforma y comprobante de domicilio.

Las personas extranjeras tendrán que presentar el documento oficial que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Localizar la ubicación de tu domicilio en la Plataforma Digital.

Descargar carta compromiso y ficha de registro.

Hasta diciembre de 2020, se beneficiaron a más de millón y medio de jóvenes con este apoyo (Foto: Captura de pantalla/[email protected]óvenes Construyendo el Futuro)

Al concluir el registro, la STPS validará los datos que se compartieron en la plataforma. También se deberá seleccionar el centro de trabajo preferencial.

Al elegirlo se desplegarán las actividades que se desarrollarán en el proceso de capacitación. Si se autorizan, se podrá hacer la postulación para que sea notificada al representante del centro laboral correspondiente.

Una vez que se haya escogido la capacitación, se generará una ficha de vinculación que mostrará la información del centro de trabajo seleccionado para que el interesado pueda contactar al representante y realizar un primer encuentro donde conocerá al tutor y las actividades que realizará en dicha capacitación.

Además, en la ficha de vinculación estará también, la fecha prevista para que inicie con su capacitación, la cual estará sujeta a la aceptación por parte del área laboral.

