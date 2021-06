Reconoce Javier Villacaña triunfo de Neri en Oaxaca

–Reconoció que hubo una votación histórica en la capital hacia los partidos que le dieron la candidatura, sin embargo no fue suficiente para obtener el triunfo

Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El candidato del PRI-PAN-PRD a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez Javier Villacaña Jiménez reconoció el triunfo del candidato de Morena Francisco Martínez Neri y afirmó que sumará su trabajo porque afirmó que lo que le interesa es el bien de Oaxaca.

En un comunicado reconoció que hubo una votación histórica en la capital hacia los partidos que le dieron la candidatura, asimismo señaló que la votación hacia Morena bajó alrededor de un 40 por ciento en comparación a la elección del 2018, sin embargo pese a estos factores reconoció que no le alcanzó para obtener el triunfo en las urnas.

Villacaña Jiménez agradeció la confianza que le mostró la sociedad oaxaqueña durante los recorridos y reuniones que realizó durante el periodo de campañas, además reiteró su disposición de trabajar por la capital, para así representar con dignidad el voto que le brindaron miles de oaxaqueños en la jornada electoral.

Asimismo hizo un llamado a no seguir polarizando al país y a la ciudad, ya que Oaxaca no necesita división ni confrontación, sino de unidad para recuperar el esplendor de la capital, mencionó que esto apenas empieza y que estará vigilante de que los intereses de Oaxaca converjan por el bien de la población.

Finalmente dijo que este lunes se reunirá con su equipo de colaboradores y con el equipo de promoción del voto, a quienes les agradecerá de manera personal el respaldo y compromiso que mostraron en el desempeño de sus labores.

