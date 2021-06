Pese a que Benjamín Robles ganó, PT con malos resultados en elección del estado de Oaxaca

-No ganó ninguna diputación local, perdió Santa Lucía del Camino, aunque ganó en Juchitán



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que el dirigente del Partido del Trabajo (PT) Benjamín Robles Montoya ganó la elección a la Diputación Federal del distrito 08 de Oaxaca de Juárez, su partido no obtuvo buenos resultados, pues varios de sus candidatos perdieron la elección.



En el distrito local 17 de Tlacolula de Matamoros, Noe Doroteo, quien es el Coordinador de la fracción parlamentaria del PT en el Congreso Local perdió la elección al ubicarse en la tercera posición, detrás de la candidata de Morena, que ganó ese distrito y del candidato de la coalición “Va por Oaxaca”.



La candidata Hilda Pérez Luis quien fue la candidata del PT a la presidencia de Oaxaca de Juárez, quedó en tercer lugar, muy lejos de Martínez Neri y de Javier Villacaña, además Robles Montoya perdió uno de sus bastiones que era Santa Lucía del Camino, pues su candidato perdió la elección contra Morena.



En dónde si le fue bien fue en Juchitán de Zaragoza, en dónde le dio la candidatura al actual edil Emilio Montero, quien fue rechazado por Morena, cabe mencionar que desde hace algunos meses César Morales Niño renunció a la filas del PT y se sumó a la campaña de Francisco Martínez Neri, quien es el virtual ganador de la contienda electoral por la presidencia de Oaxaca de Juárez.



Con esta tendencia queda en duda las afirmaciones que hacía Benjamín Robles de que el PT era el partido con mayor crecimiento en la entidad, pues de las 3 diputaciones que ganó en 2018, en esta elección no ganó ninguna, por lo que no tendrá representación en la siguiente legislatura local.



