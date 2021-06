Pedirá Paco Niño, voto por voto tras elección cerrada en el distrito 03



-A través de sus redes sociales aseguró que la diferencia es de 79 votos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras terminar el cómputo del Programa de Resultados Preliminares (PREP) en el distrito 03 con cabecera en Loma Bonita, y que en estos momentos el resultado le de el triunfo al Candidato de la coalición PRI-PAN-PRD Víctor Raúl Hernández , a través de sus redes sociales el candidato de MORENA Francisco Niño, señaló que van a pedir voto por voto en cada una de las casillas.

“Hoy amanecimos a solo 79 votos de diferencia y nuestra estructura nos reportó que hubo muchísima anomalías en la elección. Vamos a pedir el voto por voto, casilla por casilla como lo marca la ley, al ser mucho menos de un punto porcentual la diferencia y con más de 2 mil votos nulos. No se desanimen, esta campaña ha sido una lucha contra todo, y contra todo, seguiremos luchando”, dice en el texto.

Además compartió una imagen con el total de votos, siendo 27 147 los del candidato del PAN,PRI,PRD, y él obtiene 27 068, lo que le da una diferencia de 79.

Sin embargo el resultado final que ya fue colocado afuera de la sede del consejo distrital del IEEPCO le da 26 700 votos al candidato Víctor Raúl Hernández López y al candidato Paco Niño le da 26 511, siendo 189 votos de diferencia.

Tras este resultado, el Candidato Víctor Raúl se pronunció ganador en esta contienda.

