Morena ganará la elección a gobernador: Sesul Bolaños tras resultados electorales

-Señaló que no se aparta de ir en coalición, aunque quedó demostrado que Morena solo ganó la mayoría de los cargos.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sesul Bolaños, comentó que debido a los resultados contundentes que se obtuvieron en la jornada electoral de este domingo, la elección para gobernador del estado de Oaxaca también la van a ganar, aunque falta determinar si Morena iría solo o en coalición.

En entrevista exclusiva para TvBus, señaló que en la jornada electoral de este domingo le sacaron más de 250 mil votos de diferencia a la coalición “Va por Oaxaca”, aún cuando el Gobierno del Estado operó para coaccionar el voto, refirió el dirigente estatal de Morena, a pesar de los resultados contundentes mencionó que no será tan fácil ganar la gubernatura de Oaxaca.

Agregó que de manera particular no está cerrado a la posibilidad de poder ir en coalición a la gubernatura, sin embargo explicó que los partidos que se quieran sumar deben hacerlo sin la intención de negociar espacios, situación que pasó con el PT cuando se estaba en pláticas para conformar la coalición en la elección de este domingo.

Sobre el actuar de la autoridad electoral, Sesul Bolaños comentó que quedaron a deber en la organización de la elección, ya que varias de las casillas se instalaron tarde, además que en algunas de ellas no llegaron los funcionarios, además de que hubo varios incidentes, los cuales no afectaron el resultado de la elección, mismos que calificó de contundentes.

