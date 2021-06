Morena gana en Santa Lucía del Camino, en Xoxo la elección está cerrada

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino Juan Carlos García Márquez es el virtual ganador de la contienda electoral al obtener 6 mil 42 votos, lo que representa el 26.9551 por ciento de la votación en el municipio, dejando en segundo puesto a Dioneth Montaño Montero, hermano del actual edil y candidato del PT.



Montaño Montero obtuvo 3 mil 995 votos, que representa el 17.8228 por ciento de la votación, en el tercer sitio quedó el candidato de MC Luis Rey López Martínez con 3 mil 815 votos, es decir el 17.0198 por ciento de las preferencias, la candidata del PRI Lety Cruz quedó en la cuarta posición con 3 mil 541 votos, lo que representa el 15.7974 por ciento de los sufragios.



En el caso de Santa Cruz Xoxocotlán, los resultados del PREP arrojan a la candidata de Morena Tania López López con 13 mil 652 votos, que representa el 33.3838 por ciento de las preferencias, en segundo lugar se ubica el candidato de Fuerza por México Inocente Castellanos Flores con 13 mil 165 votos, es decir el 32.1929 por ciento de los votos.



Este resultado podría varias debido a que faltan dos casillas por computar, es por ello que ninguno de los candidatos se ha pronunciado como ganador de la contienda, cabe mencionar que la candidata de Morena es esposa del actual edil por el PRD Alejandro López Jarquín, quien lleva ya cinco años al frente de la administración municipal.

