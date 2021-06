Morena aventaja en 21 de 25 distritos locales en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Con corte a las once de la mañana de este lunes, el PREP reporta que Morena ganó 21 de los 25 distritos electorales locales en que se divide la entidad oaxaqueña, en los otros 4 lleva ventaja la coalición “Va por Oaxaca” que integran el PRI, PAN y PRD, de quedar así la tendencia, el PT, el PVEM y el PES quedarían sin representación en la siguiente legislatura.



Esta cifra podría variar debido a que hay distritos que mantienen una cerrada diferencia en el conteo de los votos, incluso varios de ellos podrían irse a un conteo de voto por voto, ya que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al uno por ciento, además de que es posible que en esos distritos haya impugnaciones y la elección deba resolverse en los tribunales.



Algunos de los distritos dónde está cerrada la votación son el 01 con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, ahí la tendencia es a favor del candidato de Morena Bartolo Carrera Palacios con el 45.8700 por ciento de la votación, mientras que el candidato de la coalición “Va por Oaxaca” Gustavo Díaz Sánchez tiene el 45.7457 por ciento de los sufragios.



La situación en el distrito 03 de Loma Bonita es a la inversa, es decir, el candidato de la coalición Víctor Raúl Hernández López tiene el 35.3136 por ciento de la votación, mientras que el candidato de Morena Francisco Niño Hernández lleva el 34.9502 por ciento de las preferencias.



El distrito 04 de Teotitlán también está cerrada la tendencia, ahí la candidata de Morena Elisa Zepeda tiene el 38.6197 por ciento de la votación, mientras que la candidata de la coalición Lizbeth Concha Ojeda lleva el 38.6073 por ciento.



Otro distrito en estas condiciones es el 24 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ahí la ventaja es para el candidato de Morena Jaime Santiago Ambrosio con el 32.3006 por ciento de la votación, contra el de la coalición Genaro Esaú Hernández Jiménez con el 31.1406 por ciento de las preferencias.

