Con mensajes en redes sociales, ex candidatos a la presidencia de Tuxtepec agradecen votos

-Algunos aprovecharon para felicitar al ganador Irineo Molina Espinoza.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el triunfo virtual del Candidato a la presidencia de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, desde los primeros minutos de este lunes, los ex candidatos a través de sus redes sociales agradecieron el voto de confianza que le dieron los ciudadanos, pero también felicitaron al ganador.

Primero fue el candidato del PAN-PRI Jorge Illescas quien escribió “Mi gente, Hoy quiero agradecerles infinitamente el respaldo, apoyo, cariño y confianza; gracias por acompañarme y recorrer esta campaña juntos, por abrirme las puertas de su hogar, permitirme estrechar nuestras manos y sentir el latir de sus corazones, activando con cada paso que dimos la esperanza de trabajar por un futuro mejor para las familias Tuxtepecanas, pero sobre todo por hacer suyo este proyecto”, es parte del mensaje del candidato.

Durante la mañana de este lunes, la candidata de Nueva Alianza María Luisa Vallejo, escribió dos mensajes, en uno agradeció la confianza del pueblo, pero en otro fue el siguiente “Felicito a el Lic. Irineo Molina Espinoza, el pueblo eligió, respeto y reconozco la decisión que los tuxtepecanos han tomado. Tuxtepec es un pueblo que se distingue por su gente trabajadora, estoy segura que como nuevo presidente sabrá ir de la mano con su gente, Tuxtepec es grande y con la mano de Dios todo será posible”.

El candidato de Movimiento Ciudadano Noé Ramírez Chávez escribió “Agradezco a todas la personas que nos acompañaron durante esta campaña. Gracias de corazón, ahora seguir haciendo lo que más nos apasiona, Trabajar por Tuxtepec. En esta elección gana la democracia. Felicidades al ciudadano Irineo Molina Espinoza y a todo su equipo”, dice su publicación.

Estos fueron algunos de los mensajes que se leen y que los ex candidatos publicaron al no favorecerles el resultado en esta elección.

