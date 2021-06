Con diferencia de 17 votos, candidato del PRI-PRD se declara vencedor en San Pablo Villa de Mitla

-En conferencia de prensa pidió al ex dirigente priísta Jorge Franco Vargas que saque las manos del proceso.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que en el municipio de San Pablo Villa de Mitla el resultado de la elección fue cerrada, el candidato del PRI-PRD Esaú López Quero afirmó en conferencia de prensa que es el ganador de la contienda y que será el próximo presidente municipal, aún cuando la diferencia es de 17 votos sobre el candidato del PAN-PANAL.

López Quero obtuvo 2,990 votos, lo que representa el 40.7523 por ciento de las tendencias, mientras que el candidato del PAN-PANAL Luis Armando Olivera López obtuvo 2,973 sufragios, es decir el 40.5206 por ciento de la votación, de acuerdo a lo que establece la ley electoral, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es igual o menor al uno por ciento, se deberán abrir y contar todos los paquetes electorales.

En ese sentido el candidato del PRI-PRD, hizo un llamado para que el ex dirigente priísta Jorge Franco que saque las manos del proceso, pues lo acusa de haber querido generar violencia durante la jornada electoral de este domingo, por esta razón pide que que envíen a la Guardia Nacional para cuidar la sesión de cómputo.

Asimismo denunció que la sede del Consejo Municipal del IEEPCO, es propiedad de una integrante de la planilla del PAN-PANAL, pide que las autoridades electorales hagan algo al respecto, pues existe el temor de que sus adversarios pretendan realizar ciertas acciones para revertir el resultado.

