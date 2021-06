Cerrada ventaja de 84 votos de Víctor Raúl a Paco Niño en el distrito de Loma Bonita

-La diferencia es muy cerrada, habrá que esperar el cómputo final.

Redacción

Loma Bonita, Oaxaca.- Al cierre del cómputo preeliminar en el distrito 3 de Loma Bonita, el candidato del PAN PRI Y PRD Víctor Raúl Hernández López, aventaja al candidato de Morena, Paco Niño, por tan solo 84 votos de acuerdo con el Sistema de Resultados Preeliminares.

Tras computar el 96% ciento de las actas, es decir 206 actas de 213 que hay en todo el distrito, la diferencia es muy cerrada, por lo que habrá que esperar al cómputo final el próximo miércoles para poder determinar un ganador.

De acuerdo con los datos que hay en el PREP, Víctor Raúl Hernández de la coalición PAN, PRI y PRD, tiene un total de 27 mil 175 votos, mientras que Paco Niño de Morena tiene 27 mil 91 votos, es decir una diferencia de 84 votos solamente y aún faltan por computar 7 casillas.

Sin embargo porcentualmente Víctor Raúl tiene un 35.17% de la votación mientras que Paco Niño tiene un 35.06%, es decir hay una diferencia de 0.11%. Ante esta situación la ley prevé que cuando hay una diferencia menor del 1 por ciento entre el primero y segundo lugar tendrán que abrirse todas las casillas y hacer un recomputo total, situación que se espera ocurra el próximo miércoles.

Por esta condición de una elección cerrada y ante la falta de cómputo de 6 casillas, es imposible dar por ganador final a uno de los dos contendientes, hasta que no haya el cómputo final.

