AMLO celebra la defensa del voto en elecciones, pero se ríe de los “caza mapaches” en Tuxtepec

-El presidente expresó que le dio “muchísima” risa la forma en que se viralizó el “bolo” en Tuxtepec, para echar abajo la compra de votos.

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 7 de junio de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que durante la jornada electoral de este 6 de junio la ciudadanía en todo el país haya sido defensora del voto libre y actuar contra la compra de votos.

“Sí estoy muy contento por eso, muy satisfecho de la manera en que la gente defendió su voto, porque hubieron actos de mapachería”, refirió el mandatario nacional en la conferencia mañanera de este lunes.

Con relación a los actos ocurridos en Tuxtepec, donde un grupo de personas detectó y retuvo a tres personas involucradas en la presunta compra de votos, para después lanzar el dinero entre los ciudadanos, López Obrador expresó que le ocasionó risa por la forma en que al final resultaron los hechos respecto a la reacción de la misma población beneficiada con el dinero en “bolo”.

“Hay uno que me dio muchísima risa, de Tuxtepec”, dijo y agregó que esta picaresca forma demuestra que ese sistema antidemocrático ya se fue de México, pues también se detectaron otros actos anti mapaches en el país, uno de esos en Campeche.

López Obrador sostuvo: “Me gusta eso, me entusiasma la defensa del voto, y ya no hay compra del voto como era antes, eso realmente es una enseñanza de México.”

El presidente también manifestó sentirse agradecido con la participación de la sociedad en la jornada electoral ofreciendo resultados favorables para continuar el proyecto de la cuarta transformación para que los programas de bienestar continúen.

