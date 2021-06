Violencia en Tuxtepec por presunta compra de voto; lanzan dinero al aire

-La representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, Lucía Montes, fue retenida por la población, quien fue rescatada por la Policía Municipal, pero no fue detenida, mientras que dos personas más, una suplente de la fórmula a concejal municipal y un hombre que la acompañaban sí fueron llevados en patrullas.

Yuri Sosa



Tuxtepec, Oax., 6 de junio de 2021.- La presunta compra de votos en la colonia Nueva Era, en San Juan Bautista Tuxtepec vistió de violencia la jornada electoral en ese municipio de la región de la Cuenca, en donde se registró la retención de personas, detenciones oficiales y dinero lanzado aire entre los votantes.



La probable compra se vincula al partido Movimiento Ciudadano, pues en el acto participó Lucía Montes Hernández, representante del Partido ante el INE y también integrante de la planilla del candidato a presidente municipal – y en busca de la reelección-, Noé Ramírez, así como su suplente de formula, Elizabeth García.



Minutos antes del medio día los ciudadanos de la colonia Nueva Era que se encontraban en inmediaciones de la casilla 1083 reportaron que unas personas se encontraban intentando comprar el voto.



Los actos de violencia se registraron a varios metros de la casilla, frente a la escuela secundaria “Octavio Paz”, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, para tratar de controlar la violencia, pues la población ya mantenía retenida a Lucía Montes, rodeada por varios hombres, al exterior de la escuela.



Así como a Elizabeth, a quien señalaron de portar una bolsa con dinero y a Antonio Martínez, el chofer de las involucradas, quienes permanecían sobre el vehículo, rodeados de la población y enardecida, la ciudadanía pedían cárcel para los presuntos delincuentes.



En el lugar también estuvo presente Blanca Estela Tomás Meza, suplente del candidato José Humberto Villamil de Nueva Alianza, quien manifestó que llegó al lugar al contar el reporte de la misma ciudadanía de lo que ocurría.



A la par, la jornada en la casilla se detuvo por unos minutos, pero se reanudó sin contratiempos.



RESCATE Y DINERO AL AIRE



Ante el arribo de más elementos de la Policía Municipal y Estatal, se llevó a cabo un operativo para rescatar a los retenidos.



La Policía Municipal participó en el rescate de los ocupantes del vehículo, a quienes detuvieron de forma oficial llevándoselos en una patrulla de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.



La mujer identificada como Elizabeth García, quien lució sonriente mientras el inspector de la Policía Municipal, Benigno Villalobos, la llevaba abrazada, sin esposar, camino a la patrulla estatal, pero después fue puesta en libertad.



Cuando el chofer, Antonio, era rescatado de la unidad para después subirlo a una patrulla de la Guardia Nacional, Lucía Montes aprovechó para retirarse del lugar por cuenta propia en un vehículo particular.



Tras las detenciones, un elemento policial se subió al vehículo para llevárselo, así como revisarlo. Fue entonces que se localizó una bolsa con dinero, por lo que la ciudadanía exigió que sea entregad al pueblo.



La bolsa fue arrebatada por la población para lanzar el efectivo al aire a la vista de decenas de elementos de la Guardia Nacional, policía Estatal y Municipal, quienes no pudieron hacer nada ante la decisión del pueblo.



Minutos después, algunos habitantes intentaron voltear la unidad móvil, pero desistieron.



La jornada continúo en el sitio sin mayores incidencias.

