“Espero que no haya sido provocado”: Irineo Molina sobre incidencias en instalación de casillas

-El candidato de Morena espera que la participación de la ciudad en la jornada electoral supere el 60 por ciento

Yuri Sosa



Tuxtepec, Oax., 6 de junio de 2021.- La jornada electoral en Tuxtepec comenzó con atraso por la falta de funcionarios en varias casillas, situación de la que el candidato a la presidencia municipal, por Morena, Irineo Molina Espinoza, consideró sospechosa.



El aspirante a edil de Tuxtepec señaló que esperaba que no fuera una acción planeada para empeñar el proceso.

“Espero que no haya sido un incidente ocasionado, pero cuando la mayoría sale a votar no hay quien lo detenga -la decisión-“, manifestó.



Sin embargo, mostró su confianza en las autoridades electorales para que se respete el voto de la población.



Pero, principalmente, confío en la participación ciudadana, de la que tiene una expectativa de partición del 60 por ciento, lo que respaldaría una elección con alta votación.

