El PRI actuará con pruebas contra quienes buscaron desestabilizar el proceso electoral en Tuxtepec: Eviel Pérez

-Dijo que es lamentable que hayan autoridades que busquen manchar este proceso en Tuxtepec.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eviel Pérez Magaña, señaló que el PRI ya está preparado para actuar Jurídicamente y de manera contundente, contra quienes buscan desestabilizar este proceso.

Aunque no hizo señalamientos concretos, dijo que es lamentable que haya “autoridades” que sigan tratando de desestabilizar este proceso democrático, por lo que aseguró que ya se cuenta con pruebas contundentes para denunciar estos hechos ante las instancias correspondientes, pues comentó que la misma ciudadanía sabe de quien se trata.

Por otro lado reconoció que en otras regiones del Estado también se han registrados irregularidades, sin embargo explicó que existen las condiciones para que los Oaxaqueños puedan acudir a votar en sus casillas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario