Denuncia candidato del PT en Xoxo agresiones e intimidación

-Señaló que varios sujetos realizaron disparos con armas de fuego para amedrentar a su gente

Graziano Gómez

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- El candidato del Partido del Trabajo Casiano Luis Mejía, que fue víctima de agresiones e intimidación por parte de sujetos desconocidos, situación que provocó crisis nerviosa en su equipo de trabajo y familiares, y es que señala que un grupo de personas hicieron disparos al aire, lo cual preocupó a quienes se encontraban al interior de de un inmueble.

El candidato lamentó este tipo de incidentes y pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que este tipo de actos no se deben permitir y mucho menos en el marco de la jornada electoral, además dijo que fueron los elementos de la policía estatal quienes acudieron al llamado de auxilio, sin embargo estas personas ya se habían dado a la fuga.

Este no es el único incidente que se registra en la zona conurbada a la capital, en el municipio de Santa Lucía del Camino sujetos desconocidos hicieron disparos al aire en la colonia Aquiles Serdán, más tarde en la colonia del maestro se reportaron agresiones a un grupo de personas, por estas acciones las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para dar con los presuntos responsables.

