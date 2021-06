Delito grave y de oficio la compra de votos: Abogado de MORENA en Tuxtepec

-La policía podría incurrir en un delito en caso de dejar en libertad a los detenidos



De la redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras los hechos ocurridos en la colonia Nueva Era de Tuxtepec, en donde acusaron a militantes de Movimiento Ciudadano, de comprar supuestamente el voto, el represéntate de MORENA ante el IEEPCO David Canché señaló que es un delito grave y de oficio la compra de votos, además de que no pueden dejar libre a los detenidos por el hecho, y de hacerlo estarían incurriendo en un delito.



Explicó que los elementos de la policía municipal que detuvieron a la mujer, y que posteriormente fue trasladada a la comandancia de la policía municipal, tuvieron que ponerla a disposición por el hecho y ya un ministerio público va a determinar soltarla si tiene o no los indicios necesarios “la ley es muy clara, delito grave y cuando se dice delito grave la policía auxiliar municipal, la estatal, pueden hacer la detención”.



En caso de que suelten a los detenidos, este delito es considerado “omisión por comisión”, que va encaminado hacia a los funcionarios públicos que cometen un delito.



Añadió que por el delito grave se tiene que seguir de oficio sin necesidad de una denuncia ante el ministerio publico, agregó que como representantes ante el IEEPCO dijo que es lamentable que el gobierno municipal tenga metidas las manos en el proceso electoral.



El Abogado, pidió a los ciudadanos votar sin vender su voto y sobre todo que no se deje intimidar.



Cabe hacer mención que posterior a la detención de una mujer en la Colonia Nueva Era, la policía Municipal la trasladó a la comandancia de Tuxtepec

