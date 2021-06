Confirma IEEPCO quema de paquetes electorales en Laollaga y Xadani

-También se reportaron incidentes en Silacayoapilla en la región mixteca.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Gustavo Meixueiro Nájera, confirmó la que ma paquetes electorales en las comunidades de Santiago Laollaga y Santa Maír Xadani en la región del istmo de Tehuantepec.

Por su parte el 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) con cabecera en Huajuapan de León, informó que en San Jerónimo Silacayoapilla un grupo de personas se robó las urnas y quemaron las boletas electorales, asimismo en la comunidad de Santa Catarina mencionó que no se pudieron instalar las casillas.

