Con retraso en instalación de casillas, inició jornada electoral en Tuxtepec

-El atraso fue debido a que los funcionarios de casilla no llegaron

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con atrasos en la instalación de la casillas inició este 6 de junio la jornada electoral en el municipio de Tuxtepec, perteneciente a la Cuenca del Papaloapan.

Los ciudadanos que llegaban a sus casillas a las 8 de la mañana tenían que esperar hasta una hora para emitir su voto, ya que en algunos puntos los funcionarios de casilla no llegaron, lo que provocó que tenían que esperar hasta una hora.

Minutos antes de las jornada electoral el presidente del Consejo Distrital del INE, Demetrio Cabrera llamó a los ciudadanos y a los candidatos a emitir el voto de manera tranquila.

Durante las primeras horas de esta jornada, el proceso electoral transcurrió tranquilo, sin embargo posteriormente se presentaron algunos problemas.

