Con acto cívico, inicia jornada electoral en Oaxaca

-INE e IEEPCO hicieron un llamado a partidos políticos para que la jornada se realice sin incidentes

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este domingo se llevó a cabo un acto cívico, el cual estuvo encabezado por las autoridades electorales tanto del INE como del IEEPCO, con esta actividad se dio inicio a la jornada electoral en dónde se elegirán 10 diputaciones federales, 25 diputaciones locales y 153 presidencias municipales en el estado de Oaxaca.

El Delegado del INE en Oaxaca Edgar Humberto Arias Alba y el Presidente del Consejo General del IEEPCO Gustavo Meixueiro Najera, hicieron un llamado a los partidos políticos y a la población en general a qué se conduzcan de manera pacífica y civilizada para así evitar incidentes durante la jornada electoral.

Ambos funcionarios indicaron que los paquetes electorales ya se distribuyeron a las personas que fungirán como funcionarios de las mesas directivas de Casillas, asimismo Arias Alba mencionó que en las redes sociales del INE la ciudadanía podrá revisar dónde se ubica su casilla, incluso en las comunidades en dónde no se pudieron instalar.

Finalmente indicaron que cualquier incidente lo deben reportar al 911, ya que exista una coordinación con las corporaciones de seguridad.

Comentarios

