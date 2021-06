Cambio de sede de casillas especiales, crean confusión entre el electorado foráneo

-Muchas de estas personas que acudían a votar llegaron al mercado central, donde ni los mismos comerciantes sabían de la ubicación de estas casillas

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Sin duda las casillas especiales han generado confusión en Tuxtepec, tras el cambio de sede y es que Comerciantes del mercado central de Tuxtepec informaron que muchas personas de otros Distritos, han acudido a ese lugar para votar en las casillas conocidas como especiales, sin embargo aseguran que ellos mismos desconocen lo que esta sucediendo, ya que ellos tampoco saben donde se encontraban las mencionadas casillas.

Y es que los comerciantes del mercado central, mencionaron que desde temprano han acudido personas a los establecimientos preguntando por esas casillas, ya que aseguran desconocer donde se encontraban, puesto que en los procesos anteriores estaban ubicadas en el malecón Paso Real y en las afueras de la terminal de transportes ADO.

Aunque se desconocen los motivos, en esta ocasión las casillas especiales fueron instaladas en los bajos del palacio municipal y en multiplaza, donde el personal del INE, se negaron a dar declaración para que pudieran informar sobre la ubicación de estas casillas y las personas que vienen a la ciudad, pudieran ejercer su derecho como ciudadano Oaxaqueño.

