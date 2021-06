SSPO protegió la vida de candidato a Presidente de Miahuatlán por el PANAL

-El incidente se dio sobre el camino de terracería que comunica a las poblaciones de la Pila y Yechin.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Elementos de la Policía Estatal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), que encabeza Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, protegieron la vida del candidato de Nueva Alianza para la presidencia municipal de Miahuatlán, Isidro César Figueroa Jiménez, a un día de la lamentable situación del policía caído en cumplimiento de su deber.

En el reporte se dio a conocer que sujetos a bordo de una motocicleta y automóvil comenzaron a disparar contra el vehículo en el que viajaba dicho candidato, sobre el camino de terracería que comunica a las poblaciones de la Pila y Yechin, sin embargo, los elementos policiales repelieron la agresión.

Pese a cuidar el estado, los consejos municipales y distritales, cerca de 80 candidatos y candidatas de todos los partidos y además combatir el crimen organizado, los elementos de la policía han cumplido con su labor, el titular de la SSPO, Heliodoro Díaz Escárraga, ha empleado toda su experiencia y capacidad para trazar una estrategia donde con solo 1700 elementos y muchas limitaciones poder cumplir con su deber.

Díaz Escárraga, ha delimitado una estrategia de seguridad concisa y efectiva gracias a su experiencia, capacidad y compromiso por Oaxaca, también ha permitido que la policía saque la casta en cada acción que realizan.

Cabe mencionar que a pesar del duelo que pasa la corporación policial, las fuerzas estatales demuestran una vez más, el compromiso que mantienen con el pueblo, para garantizar la paz y el orden en la Entidad, durante el proceso electoral, la SSP en coordinación con fuerzas federales de seguridad, deben proteger las ocho regiones, brindar el apoyo necesario a los consejos municipales y distritales, a candidatos, pero sobre todo combatir al crimen organizado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario