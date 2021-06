Rinden homenaje a policía estatal asesinado en Tamazola

-El evento se llevó a cabo en el cuartel de la SSPO y estuvo presente el Secretario Heliodoro Díaz Escárraga

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente al policía estatal que fue asesinado en Santiago Tamazola, el evento se llevó a cabo en el cuartel general de la Secretaría de Seguridad Pública en San Bartolo Coyotepec, lugar al que llevó el titular de la SSPO Heliodoro Díaz Escárraga y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca José Manuel Vera Salinas.

En el homenaje también estuvieron presentes los familiares del policía caído en el cumplimiento de su deber, ahí sus compañeros dieron las condolencias a la familia, tanto el Secretario de Seguridad como el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad hicieron guardias de honor, al igual que los elementos de la policía estatal.

Los presentes gritaron vivas y dieron aplausos cuando el féretro iba entrando al cuartel mismo que iba custodiado por varias patrullas de la policía estatal, ahí en el cuartel dieron el último pase de lista y el último adiós a su compañero que perdió la vida el pasado miércoles en el paraje conocido como Tierra Blanca en la región mixteca.

Las lágrimas no faltaron, tanto de los familiares como de los amigos y del resto de los elementos de la policía estatal, sobre el féretro se colocó la bandera nacional, en su mensaje el Secretario de Seguridad Pública se comprometió a dar todo el apoyo a los familiares.

