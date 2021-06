Polémica en Valle Nacional, tras renuncia del presidente Consejero del IEEPCO a unas horas de las elecciones

-Se desconocen los motivos que originó la supuesta renuncia, mientras que los candidatos exigen información y mayor transparencia en el relevo de quien dirigirá esta Instituto en el municipio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Polémica y hermetismo se ha generado en Valle Nacional previo a las elecciones del 6 de junio, esto luego de que se diera a conocer en redes sociales la supuesta renuncia del presidente Consejero del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana (IEEPCO) Lauro Alberto Pérez Vendrell, sin que hasta el momento se sepan los motivos que lo hayan orillado a tomar esta determinación.

Se comenta que esta situación se originó a unas horas antes de que terminaran las campañas políticas el pasado 2 de junio, sin embargo en las oficinas del IEEPCO que se encuentra ubicada en la cabecera municipal, no han dado información de manera oficial de lo que esta sucediendo dentro de este Instituto, que es considerado el arbitro electoral y que tendría que darle certeza a esta ejercicio democrático en ese municipio.

Por su parte los candidatos participantes en este proceso político han tratado de crear un frente común para exigir más información y transparencia para saber quienes estarán ahora al frente, pues aseguran que los nombres que se han barajeado no los convencen, debido a que señalan que algunos son familiares de personas que están participando, sin embargo hasta el momento no se han puesto de acuerdo entre ellos, pero si aseguran que ya están viendo esta situación de manera jurídica en la capital del Estado.

Está confirmado que hasta estos momentos el personal que integran este Consejo municipal se encuentran sesionando en Ixtlán de Juárez cabecera Distrital, donde se determinará quien estará al frente de este Instituto, por lo consiguiente tampoco ha llegado la papelería a Valle Nacional, siendo que faltan menos de 48 horas para que inicien las elecciones en unos de los municipios donde mayormente se ha registrado el apasionamiento político, para elegir al próximo presidente municipal que relevaría al actual Rey Magaña García.

