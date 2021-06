Oaxaca continuará hasta nuevo aviso con clases a distancia durante el ciclo escolar 2020-2021

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de junio de 2021. Al ser una prioridad, la protección de la salud y la vida, el Gobierno de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en consenso con la comunidad escolar continúa analizando y llevando a cabo los preparativos con el fin de generar y garantizar las condiciones adecuadas para el regreso a clases presenciales seguro y voluntario, tomando en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias federal y estatal.

En este sentido, en lo que corresponde al nivel básico en escuelas públicas y privadas, hasta nuevo aviso las actividades académicas seguirán a distancia considerando que lo primordial es el cuidado de la comunidad escolar, con todas las medidas preventivas en casa, como son: el lavado de manos frecuente con agua y jabón por al menos 20 segundos o utilizar soluciones antisépticas a base de alcohol al 70%.

En estos momentos, es importante reforzar en casa la educación sobre las medidas preventivas de cuidado de la salud y la distancia social, así como el uso de cubrebocas, que en las circunstancias adecuadas se continuarán aplicando en las instituciones educativas de la entidad.

El Instituto reconoce el compromiso y responsabilidad mostrada por maestras y maestros oaxaqueños, quienes se han mantenido cerca de sus alumnas y alumnos; así como la labor que desempeñan madres, padres, tutores y cada familia, en un trabajo colaborativo por la educación.

En este periodo de contingencia sanitaria, junto con el magisterio se ha caminado en la ruta de realizar cuadernillos de trabajo, visitas regulares cada ocho o 15 días a las comunidades llevando trabajos al alumnado, además del programa Aprende en Casa III de la SEP y donde hay posibilidades de internet vía WhatsApp, a fin de coadyuvar en los aprendizajes esperados en las y los escolares.

El Gobierno de Oaxaca mantiene una fluida, correcta y permanente comunicación con el magisterio, así como con la Federación, en un marco de respeto, apertura y colaboración mutua por el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario