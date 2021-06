Lupillo Rivera se quita tatuaje de Belinda

-Tanke-Rules, especialista en tatuajes, fue quien informó que tuvo la suerte de cubrir el tatuaje de Rivera que se hizo de Belinda en el 2019.

El cantante Lupillo Rivera se cubrió el tatuaje que se hizo de Belinda en 2019, lo cual habría realizado antes que se oficializara el compromiso de ‘Beli’ con Christian Nodal.

Tanke-Rules, especialista en tatuajes, fue quien informó que tuvo la suerte de cubrir el tatuaje de Rivera, quien acudió a él para obtener otro diseño sobre el tattoo que se hizo hace dos años con el rostro de la cantante.

Detalló que el ejercicio de cubrir el tatuaje se efectuó en un estudio de Ciudad Guzmán, Jalisco, previo al compromiso de Belinda y Nodal.

Cabe destacar que Lupillo y la cantante se conocieron en el reality ‘La Voz México’ y presuntamente tuvieron una relación amorosa.

