Jubilados del IMSS toman el SAT en Tuxtepec para exigir devoluciones

-En la región son más de 2 mil afectados

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Jubilados del IMSS de la región de la Cuenca del Papaloapan tomaron de manera simbólica las oficinas del SAT en Tuxtepec, para exigir una audiencia y que les devuelvan su dinero.

Los manifestantes, señalaron que a más de 80 mil jubilados les están negando la entrega del recurso de la subcuenta de cesantía y vejez, por esta situación decidieron presionar y se manifestaron de forma simultánea en 40 oficinas del país.

En Tuxtepec son más de 2 mil afectados que realizarán de manera conjunta otras acciones hasta obtener respuesta a la demanda, exigen atención del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Con esta presión esperan que pronto les devuelvan el recurso que por derecho les corresponde.

