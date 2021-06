INE pide a candidatos del Distrito 01, respetar veda electoral

–Pidió además a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 Demetrio Cabrera Hernández, pidió a los candidatos y representantes de los partidos políticos respetar la veda electoral que inició este 3 de junio y termina el 5 de junio.

Puntualizó que durante este días no pueden hacer campañas electorales, únicamente lo relacionado a las representaciones de los partidos en sus casillas, “ahí la recomendación para que respeten la veda electoral, porque es ahí el momento de que el ciudadano ya tiene toda la información, la propuestas de los candidatos y reflexionen”.

También llamó a los ciudadanos a reflexionar el voto, pero sobre todo a ejercer su derecho y salir a las urnas el próximo 6 de junio.

Así mismo, en el último corte de la lista nominal se tienen a 281 mil 223 en el distrito 01, los cuales son los que tienen derecho a votar, del total 141 mil 145 son mujeres y 131 678 hombres, distribuidos en los 11 municipios que conforman este distrito federal electoral; sin embargo se limitó a decir el porcentaje que posiblemente voté, pero sí dijo que en las elecciones municipales es cuando más votan los ciudadanos.

Llamó a los ciudadanos a votar para que elegirán a sus diputados federales, diputados locales y a sus presidentes municipales.

