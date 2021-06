Disputa entre simpatizantes del PRI y Morena, dejan un lesionado en Jalapa de Díaz

-A menos de tres días de la jornada electoral ocurrieron actos violentos en Jalapa de Díaz, en la región de la Cuenca, donde además en Loma Bonita se siguen localizando lonas de amenazas.

Redacción

Tuxtepec, Oax., 4 de junio de 2021.- La violencia previa a la jornada del 6 de junio alcanzó a la región de la Cuenca, donde en el municipio de Jalapa de Díaz se registró una confrontación entre simpatizantes de los candidatos del PRI y Morena.

De acuerdo a reportes preliminares, un hombre identificado como Venancio García, simpatizante de Morena, resultó lesionado con un disparo de arma de fuego en el abdomen, por lo que fue trasladado al Hospital General de Tuxtepec para su urgente atención, mientras que otro varón más fue herido por múltiples golpes.

El informe indicó que el hecho se registró la noche de este jueves, cerca de las 22:00 horas en inmediaciones de la comunidad de Arroyo Zapotillo, cuando un grupo aproximado de tres personas, simpatizantes de Morena, enfrentaron a un individuo que apoya al PRI.

En la gresca, una persona sacó un arma de fuego, resultando herido Venancio García, mientras que otra persona identificada como Gino Santiago (del PRI), sufrió de heridas por golpes en la cabeza.

En este municipio indígena mazateco se disputan la presidencia municipal los parientes del ex edil asesinado, Arturo García Velázquez.

Fernanda Barbosa, viuda de Arturo García, es la abanderada por el partido Morena, mientras que su hermano, actual presidente municipal, Jesús García Velázquez, es el candidato por el Partido Revolucionario Institucional.

Mientras que en el municipio de Loma Bonita volvieron a localizarse lonas con mensajes de amenazas relacionado a la jornada electoral.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario