Denuncian a hospital de Valle Nacional, por falta de atención a enfermo que posteriormente falleció

-Dijeron los familiares y autoridades de Cerro Armadillo Grande que por más que exigían atención para el enfermo, no querían abrirles y murió poco tiempo después.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- De nueva cuenta el hospital comunitario de Valle Nacional se encuentra en el ojo del huracán esto tras ser exhibidos al negarle la atención a una persona que llegó en estado crítico de salud, provocando el enojo de la ciudadanía por estos actos que consideraron una negligencia médica por parte del personal de ese hospital.

En dicho video que fue grabado por el propio agente Municipal de Cerro Armadillo Grande Juan David José Santiago y de donde es originario el enfermo, los familiares reclamaban la falta de interés de los trabajadores de la salud.

En un acto desesperado el agente de policía hace un llamado a los candidatos para que tomen cartas en el asunto, debido a la gravedad del hombre que cada vez presentaba más problemas para respirar.

Pese a los esfuerzos para que esta persona pudiera ingresar, más tarde se supo que falleció en el mismo hospital donde más tarde fue atendido ante el reclamo de la familia que exigían que fuera atendido y que respondía al nombre de Gilberto Pérez Fercano de 58 años de edad, campesino de Cerro Armadillo Grande quien sufría de asma, según los comentarios de los que lo conocían.

