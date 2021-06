Denuncian a hermano de Dante Montaño de amenazas e intento de secuestro

-El representante de Morena ante el Consejo Municipal del IEEPCO en Santa Lucía del Camino afirma que estaban haciendo propaganda cuando ya no está permitido.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El representante de Morena ante el Consejo Municipal del IEEPCO en Santa Lucía del Camino Gustavo Rubén Matías Cruz, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a Dionet Montaño Montero, hermano de Dante Montaño edil de Santa Lucía, por amenazas e intento de secuestro.

Detalló que el incidente se originó porque se puso a grabar que Dionet Montaño estaba haciendo propaganda, aún cuando esto está prohibido en la ley electoral, ya que el incidente se dio la madrugada de este jueves, cuando se dieron cuenta unas personas bajaron de una camioneta y empezaron a forcejear con él.

Cuando bajaron los cristales de la camioneta, se dio cuenta que abordo iba Dionet Montaño, quien le ordenó a estas personas que lo “levantaran” y lo subieran a la unidad, al ver esto el representante de Morena hizo señales para pedir auxilio, fueron la secretaria y el presidente del Consejo Municipal quienes iban saliendo y se dieron cuenta de los hechos.

Al ver esto las personas se subieron a la camioneta y se dieron a la fuga, cabe hacer mención que este incidente se dio frente a la sede del Consejo Municipal del IEEPCO en Santa Lucía del Camino, Matías Cruz comentó que en la denuncia presentó fotos y videos de lo ocurrido y pide a la Fiscalía que se le dicten medidas cautelares.

