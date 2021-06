Acusan a edil de Cuilapam de Guerrero de desvío de recursos

-Habitantes de la séptima sección de El Rosario señalan que esos recursos los destinó para su campaña

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de la séptima sección del barrio de “El Rosario” acusan al Presidente Municipal de Cuilapam de Guerrero de un presunto desvío de recursos, dinero que afirman pudo haber sido utilizado para su campaña, ya que el edil busca su reelección en este proceso electoral.

Los manifestantes se concentraron frente al palacio municipal, ahí dijeron que en esa población hay una obra inconclusa y mal ejecutada, pues afirman que se había destinado un recurso de 2 millones de pesos para esos trabajos y no se hicieron conforme a lo establecido, por esta razón piden al edil que rinda cuentas sobre este asunto.

Asimismo los inconformes aseguraron que esta movilización no tiene ningún tinte político, sino que se trata de exigir un derecho que tienen como ciudadanos del municipio, la obra en cuestión tiene que ver con la rehabilitación de un pozo para el abastecimiento de agua potable, sin embargo señalan que el pozo no cuenta con la capacidad necesaria.

Agregaron que la obra del pozo costó alrededor de 300 mil pesos y no los dos millones de pesos que se destinaron, en ese sentido mencionaron que en días pasados acudieron al palacio municipal para ver lo de este asunto, sin embargo los funcionarios les dijeron que el tema se abordaría cuando el edil con licencia regresara a sus labores.

