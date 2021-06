“Toman” hospital ISSSTE en Tuxtepec para exigir construcción de uno nuevo

-Denuncias carencias de todo tipo, desde falta de insumos, equipo médico y personas para diversas áreas.

Dora Timoteo/Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Este jueves personal de base del ISSSTE en Tuxtepec, tomaron las instalaciones para presionar a las autoridades y los doten de insumos necesarios pero además para también exigieron una clínica nueva o bien una ampliación de 30 a 60 camas.

Entre otras exigencias piden personal médico, camilleros, enfermeros, chóferes, así como personal para laboratorio, administración y mantenimiento. Aunado a que exigen equipo de trabajo como escritorios, sillas, material de oficina, pero también reclaman falta de insumos como jabón líquido.

Reclaman además que no se les ha dado mantenimiento a las instalaciones y a las ambulancias, por lo que exigieron a las autoridades hacer caso a estas peticiones, las cuales son en beneficio de los derecho habientes.

Los manifestantes además aseguraron que el servicio de urgencias no lo suspendieron, por lo que pidieron a los ciudadanos su comprensión ya que esta es la única forma de presionar a las autoridades.

