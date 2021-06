Reitera Consejo Ciudadano llamado, para que elecciones en Tuxtepec sean limpias

-Piden dejar la guerra sucia a un lado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el término de las campañas electorales, integrantes del consejo ciudadano para el seguimiento de la Función Pública, hicieron un llamado tanto a los ciudadanos como a los candidatos para que las elecciones se realicen de manera limpia.

El Coordinador General del Consejo en Tuxtepec, Jarim Feria Juárez, dijo que existe una preocupación ya que les han llegado denuncias de ciudadanos sobre la guerra sucia que existió en las campañas, pero además que esta guerra sucia seguirá por lo que invitó a los candidatos tanto a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales y haya unas elecciones limpias y justas.

Agregó que la compra del voto a través de dinero, despensas, material de construcción ensucian un proceso de democracia, por lo que están buscando que esto cambie y la ciudadanía empiece a elegir al mejor candidato a través de la información, y para informa a la población ellos se dieron a la tarea de crear un canal en facebook en donde le brindaban todas las herramientas necesarias al ciudadano para que razone su voto al momento de ir a las urnas.

Invitó a los ciudadanos a unirse y defender el voto y la democracia, y pidió no prestarse a esta guerra sucia para que haya una jornada electoral sana, limpia y principalmente justa para todos.

Por su parte el Coordinador Regional Ramón Renaut aseguró que en estos tiempos el candidato debe de llevar su propuestas a los ciudadanos y así razonen el voto de manera correcta.

