Productores del FP 14 de junio, denuncian ser víctimas de extorsión

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de productores afiliados al Frente Popular 14 de junio, se manifestaron este jueves para pedir al Gobierno del Estado su intervención, ya que señalan ser víctimas de extorsión por parte de una persona que afirma ser el dueño del predio en dónde se instalan.

La vocera de la organización Itadehui Ramos Jiménez señaló que ellos no están invadiendo ningún predio, pues ahí los colocó el Gobierno del Estado, cuando los retiraron de la calle Nuño del Mercado, dijo que en esa ocasión les comentaron que no tendrían ningún tipo de problema.

Sin embargo llegaron varias persona a quienes identifican con los nombres de Adrián Velázquez, Adán García y José Luis Hernández, quienes están extorsionando a los productores, a quienes mencionó, los obligan a pagar derecho de piso, además de que en varias ocasiones los han amenazado.

Es por ello que interpusieron varias denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para que investigue esta situación, sobre todo porque la vocera indicó que los productores tienen temor de que estas personas los lleguen a agredir físicamente, es por ello que los responsabilizan de cualquier daño que pudieran sufrir, tanto los comerciantes como los integrantes de la organización.

