Por elecciones, “ley seca” en Tuxtepec a partir del sábado

-Quienes no obedezcan serán sancionados conforme a la ley



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- a través de un comunicado, el gobierno municipal de Tuxtepec anunció la ley “seca” misma que empezará a partir del primer minuto del sábado, por lo que hicieron un llamado a los establecimientos para que no vendan bebidas embriagantes.



Además de que no se pondrán vender bebidas alcohólicas, los lugares que se dedican a la venta de éstas, deben de permanecer cerrados, sin embargo en caso de que alguien no obedezca este comunicado serán sancionados.



Esta ley seca inicia a partir del primer minuto del día sábado 5 de junio y será así hasta las 24 horas del día 6 de junio, y es con la finalidad de asegura el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral federal y local.



Cabe hacer mención que la ley seca no es exclusiva del municipio, si no es un mandato estatal, en el que se deben de apegar todos los municipios, y se pone en marcha siempre que hay elecciones.

