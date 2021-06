Por Día Mundial del Medio Ambiente, en Tuxtepec planean la reforestación de parques

-Las autoridades locales organizaron actividades para conmemorar la fecha, las cuales podrían llevarse a cabo cada 15 días, como es la reforestación.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio, la autoridad local realizo actividades como siembre de árboles y plantas de ornato, a fin de que en un futuro ofrezcan mejores condiciones para el ambiente de la ciudad.



Entre otras actividades programadas en el transcurso de la semana, se contempla la poda de árboles en el zócalo municipal, la limpieza profunda de pisos, foro abierto, quiosco y jardineras, así como reforestación de plantas ornamentales y siembra de árboles en el mismo parque.



Gloria Denise Baqueiro Méndez, directora de Medio Ambiente, dijo que con estas actividades buscan fomentar la cultura y educación del cuidado al medio ambiente de forma permanente, por lo que tienen planeado que estas acciones se realicen por los menos cada quince días para que se sumen como voluntarios todos aquellos que quieran participar.



La directora, comentó que también se realizará una rodada ciclista, la cual iniciará a las ocho de la noche de este jueves 3 de junio, partiendo del muro boulevard y concluirá en la explanada del parque Juárez, con el fin de implementar el uso de la bicicleta.



A esta actividad, se sumaron alrededor de ocho grupos de ciclistas, integrados de al menos 30 personas cada uno, pero la invitación es abierta para toda la ciudadanía que quiera sumarse.

