Mexicanos transforman el nopal en cuero vegano

-¿Piel de nopal? Marte Cázarez y Adrián López Velarde, hacen posible y triunfan en el mundo con diversos premios

La piel de nopal creada en México ya es reconocida en Europa por su innovación y versatilidad, ya que ha obtenido varios premios en el viejo continente. Marte Cázarez y Adrián López Velarde crearon la starup Desserto, Cactus Leather, que transforma el producto en una piel sintética.

En marzo del 2020, Desserto se coronó en Múnich, Alemania como la ganadora del VII Premio Internacional Green Product Award 2020, donde participaron mil 463 productos de 52 países. Ya en octubre de 2019 se le reconoció en la feria Lineapelle 2019, celebrada en Milán, Italia.

Ahora es reconocida en Mónaco, donde la semana pasada se le entregó el Premio Internacional a la Sustentabilidad, en el marco de Monte-Carlo Fashion Week, comenta en entrevista para El Financiero, uno de los creadores de Desserto, Cactus Leather, Marte Cazárez.

Actualmente, la piel de nopal se usa para crear asientos de coche, zapatos, bolsos e incluso ropa.

“Lo interesante de nuestro producto es que se pueden hacer carteras, asientos para carros o cintos. La resistencia se puede mejorar, se puede hacer como lo pida el cliente, y se puede comparar con la piel animal, con la piel sintética. Es transpirable, pero en este caso no matamos animales, y la huella ambiental es nula, es cien por ciento orgánica. Los estudios marcan que nuestra piel, nuestro material, puede tener hasta 10 años de vida”, comenta.

Esta materia prima es cultivada orgánicamente, y artesanalmente cortada, limpiada, triturada y puesta a secar al sol por tres días antes de su procesamiento, teñida con tintes naturales.

Esta piel vegana está certificada como orgánica y tiene una amplia durabilidad, según explicó el cocreador del producto, Adrián López Velarde. “Por medio de la sustentabilidad y el reciclaje, rescatamos el desperdicio que ya está ahí para darle una segunda vida”, comenta.

“Por otro lado, las líneas que tienen una biodegradabilidad busca evitar la acumulación de desperdicios, por ejemplo en los vertederos. Ahora todos nuestros materiales, por lo que se refiere al nopal, son biodegradables. Tenemos una gama de usos como accesorios, calzado, confección; automotriz, y tapicería de muebles, etcétera”.

Una ventaja más para el medio ambiente es que la piel de nopal biodegradable no contiene polímeros, por lo que no tiene un impacto negativo en el planeta.

