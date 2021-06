Inicia “mapacheo” en valles centrales, hallan dos supuestas bodegas con despensas

–Una fue localizada en la ciudad capital y otra en Santa Lucía del Camino.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez terminado el periodo de campañas inició el mapacheo y es que este jueves fueron reportadas dos bodegas en dónde presuntamente hay despensas para la compra de votos durante la jornada electoral, una de ellas fue localizada en Santa Lucía del Camino y otra en la colonia Jardín en la capital oaxaqueña.

En el caso de la que se localizó en Santa Lucía del Camino, los primeros reportes señalan que hubo disparos cuando al lugar llegaron elementos de la policía municipal, de acuerdo a información extraoficial, por este incidente se estableció un perímetro a cien metros a la redonda, al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional.

Hay quienes señalan que las despensas son del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es para beneficiar a la candidata a la Presidencia de Santa Lucía del Camino, otras personas refieren que dichas despensas serán usadas para beneficiar al candidato de Morena a la Presidencia Municipal, incluso hay quienes mencionan que el lugar es propiedad del ex edil Galdino Huerta, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

La segunda bodega fue localizada en la colonia Jardín de la ciudad de Oaxaca de Juárez, ahí el dirigente del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT) Rogelio Pensamiento Mesinas, refirió que el hallazgo lo hicieron cuando vieron a una mujer que llegó a ese lugar y salió con una despensa, esa prueba dijo, la presentarán en la denuncia que interpondrán ante las autoridades.

