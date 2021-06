Inicia FGEO investigación por posible delito electoral en la capital

-Esto tras denunciar en redes sociales la ubicación de una supuesta bodega con despensas.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación por la denuncia hecha en redes sociales, en la que se reportó que se encontró una bodega con despensas para la compra del voto durante la jornada electoral del próximo seis de junio.

Por una denuncia interpuesta por algunos testigos, la Fiscalía desplegó a su personal multidisciplinario en el lugar de los hechos e integró la carpeta de investigación 18500/FEDE/FEDE/2021, al lugar llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), para realizar las diligencias correspondientes.

Los elementos de la AEI procedieron a la identificación de las personas involucradas, el aseguramiento de las probables despensas, y la realización de entrevistas a los testigos, la institución comenta que los hechos se dieron la mañana de este 3 de junio, cuando un grupo de personas localizó un vehículo con despensas, además que detectaron una bodega probablemente de un partido político, la bodega se ubica en la calle camelias de la colonia jardín en la capital oaxaqueña.

Sobre la supuesta bodega ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino, la FGEO no comentó nada al respecto, a pesar de que algunas personas afirman que hubo detonaciones de armas de fuego y que al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional.

