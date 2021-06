Familiares de inspector de Oaxaca asesinado, denuncian nula atención de Edil

-Piden a la Fiscalía que emita una ficha de búsqueda, ya que el presunto responsable está plenamente identificado.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Familiares del inspector Gregorio Cortés Cruz, quien perdió la vida luego de ser golpeado por un comerciante ambulante, denunciaron que el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín no les ha querido dar una audiencia para que se agilicen las investigaciones y se sancione al responsable de este crimen.

La viuda del inspector municipal Rocío Hernández, pide que el edil capitalino la apoye, pues su esposo era la única fuente de ingresos de la familia, además de que él fue privado de la vida en cumplimiento de su labor y a pesar de ello, no ha recibido el apoyo del gobierno municipal, es por ello que decidió manifestarse por segunda ocasión.

Además pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que emitan una ficha de búsqueda del presunto responsable del crimen, para que sea detenido y enfrente a la justicia, señaló que esta persona está plenamente identificada y es un riesgo para la población que continúe en libertad.

Cabe recordar que Gregorio Cortés Cruz fue golpeado por una persona de nombre Enoc M.B. quien se fue abordado por el inspector, ya que se encontraba vendiendo algunos artículos sobre el andador turístico sin contar con el permiso correspondiente, fue en ese momento en que el comerciante se le fue a los golpes, Gregorio fue trasladado al hospital del IMSS, en dónde perdió la vida a causa de los golpes que recibió.

