COAO alista acciones por día mundial del medio ambiente

-Retirarán muérdago del arbolado de “el llano” y lo colocarán frente a las oficinas de la PROFEPA

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Esté cinco de junio se conmemora el “Día mundial del medio ambiente” en el marco de esta fecha, el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), realizarán el retiro de muérdago en el arbolado del paseo Juárez el llano, posteriormente marcharán y protestarán en las oficinas de la PROFEPA.

El Presidente del COAO Gerardo Aldeco detalló que se concentrarán a las nueve de la mañana frente al puesto de revistas que se ubica en la iglesia de Guadalupe, se organizarán para retirar el muérdago, cuando terminen esta actividad, marcharán hacia las oficinas de la PROFEPA, ahí colocarán parte de la planta que retirarán de los árboles.

Lamentó que esta fecha es utilizada por las autoridades para decir que están preocupados por el medio ambiente, sin embargo esto no se ve reflejado, ya que los tres niveles de gobierno destinan pocos recursos para el cuidado del medio ambiente, en ese sentido Gerardo Aldeco comentó que le solicitarán al Presidente Andrés Manuel López Obrador que destine suficientes recursos a esta área.

El “Día mundial del medio ambiente” fue establecido por la ONU en la resolución del 15 de diciembre de 1977, se estableció que este día se conmemore el cinco de junio.

