Unos 6 candidatos desairaron y “plantaron” a comerciantes tuxtepecanos; no asistieron a las reuniones: CANACO

-A pesar de que los invitaron, señalan que se negaron a acudir.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El presidente de la cámara Nacional de Comercio (canaco) en Tuxtepec, Jorge Osorio, señaló que fueron alrededor de 6 los candidatos que no se sentaron con el sector comercial, a pesar de que a todos les giraron la invitación para que presentaran sus propuestas pero a su vez, para que los comerciantes les hicieran algunos planteamientos.

Explicó que a todos los candidatos los buscaron y les entregaron la invitación, sin embargo fueron 5 o 6 los que rechazaron esta invitación y a pesar de que algunos dijeron que sí, al final no llegaron, lo que demuestra que no hubo el interés de éstos en escucharlos y sobre todo en darles sus propuestas enfocadas en el sector comercial.

Del total de las y los candidatos, quienes rechazaron la invitación fueron la candidata del Partido Nueva Alianza María Luisa Vallejo, así como los candidatos Noé Ramírez Chávez, Horacio Orozco Ortiz, Cornelio Parra, así como Ángel Desgarennes y Antonio Amaro Cansino.

Además de escucharlos, los comerciantes les hicieron algunas sugerencias sobre algunos temas de interés social, propuestas que fueron bien recibidas por parte de los candidatos y que se comprometieron en cumplir en caso de que el voto les favorezca.

El presidente de la canaco, llamó a los ciudadanos a participar en esta jornada electoral con la finalidad de que se elijan a los mejores representantes.

